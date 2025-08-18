Trump'tan yeni gümrük vergisi

ABD'de Trump yönetimi, çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı yüzde 50'lik gümrük vergilerini yüzlerce ek ürünü kapsayacak şekilde genişletti. Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu, Cuma günü yayınladığı Federal Sicil duyurusunda, ABD Uyumlu Tarife Cetveline 407 yeni ürün kodunun eklendiğini ve bu ürünlerin çelik ve alüminyum içerikleri üzerinden vergiye tabi tutulacağını belirtti.



Duyuruda, çelik ve alüminyum dışı bileşenlerin, belirli ülkelerden gelen mallara halihazırda uygulanan gümrük vergileriyle karşı karşıya kalmaya devam edeceği belirtildi. Genişletilen vergiler bugün, 18 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Başkan Trump, gazetecilere çelik vergileri ve yarı iletken ithalatını hedef alan yeni vergiler hakkında daha fazla duyuru yapmayı planladığını söyledi.