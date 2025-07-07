Trump'tan yeni tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, "BRICS'in Amerika karşıtı politikalarına" destek veren ülkelere ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.



Bu tehdit, ABD'nin ticaret ortaklarıyla sürdürdüğü mevcut tarife görüşmeleri sırasında yeni bir belirsizlik katmanı ekledi.



Trump, Truth Social üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "BRICS'in Amerika karşıtı politikalarıyla uyum sağlayan her ülkeye ek yüzde 10 tarife uygulanacaktır" ifadelerini kullanarak bu politikada hiçbir istisna olmayacağını belirtti.



BRICS, Brezilya, Çin, Rusya, Güney Afrika ve Hindistan'dan oluşuyor. Grup liderleri hafta sonu yaptıkları zirvede, on yıldır gündemlerinde olan ancak ilerlemesi yavaş seyreden, ticaret ve yatırım için sınır ötesi bir ödeme sistemi geliştirme konularını görüşmeye devam etme kararı aldılar.



Trump daha önce de BRICS'in ikili ticarette Amerikan dolarını terk etmesi durumunda yüzde 100 vergi uygulama tehdidinde bulunmuştu. Bu tür baskılar, üyeler arasında ticareti ve yatırımı kolaylaştıracak yerel ödeme sistemleri ve diğer mekanizmaların geliştirilmesine yönelik ilgiyi artırmıştı.



Trump'ın son paylaşımında, "Amerika karşıtı" olarak nitelendirdiği spesifik politikaların neler olduğu veya ek tarifelerin ne zaman yürürlüğe girebileceği konusunda detay verilmedi.