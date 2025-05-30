Trump'tan yeni tehdit: Çin anlaşmayı ihlal etti, artık iyi niyet yok!

ABD’nin Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çin ile yapılan ticaret anlaşmasının Pekin yönetimi tarafından ihlal edildiğini öne sürdü. Trump, iki hafta önce Çin ekonomisinin ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu ve bu durumun uygulanan yüksek gümrük tarifelerinden kaynaklandığını belirtti.



Trump, görev süresi boyunca Çin'e uyguladığı yüksek tarifelerin Pekin’in ABD pazarına ihracat yapmasını neredeyse imkânsız hale getirdiğini ve bunun sonucunda Çin’de birçok fabrikanın kapandığını, iç karışıklıkların yaşandığını söyledi.



Başkan, yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntılara kayıtsız kalamadığını belirterek, “Benim için değil, onlar için hoşuma gitmeyen bir tabloydu. Çin’i kötü bir durumdan kurtarmak amacıyla hızlı bir anlaşmaya vardım” dedi.



Anlaşma sonrasında Çin’in ekonomik durumunun hızla toparlandığını ve ticaretin normale döndüğünü ifade eden Trump, “Herkes mutlu oldu” şeklinde konuştu.



Ancak Trump’a göre bu iyimser tablo uzun sürmedi. Çin’in yaptığı anlaşmayı tamamen ihlal ettiğini savunan Trump, "Bay İyi Niyet (Mr. Nice Guy) olmanın bir anlamı kalmadı" diyerek, uzlaşmacı yaklaşımını bir kenara bırakacağının sinyalini verdi.

