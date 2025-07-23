Trump'tan yeni vergi adımı gelebilir

Goldman Sachs ekonomistleri, ABD'nin temel “karşılıklı” gümrük vergisi oranının yüzde 10'dan yüzde 15'e yükselmesini, bakır ve kritik minerallere yüzde 50 vergi uygulanmasını ve bunun da enflasyonu körükleyerek ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemesini bekliyor.



ABD Baş Ekonomisti David Mericle haftalık güncellemesinde, yatırım bankasının ABD enflasyonu ve gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesine ilişkin tahminlerini yeni tarife varsayımını yansıtacak ve ithalat vergilerinin etkisine ilişkin “erken dersleri” hesaba katacak şekilde revize ettiğini yazdı.



Mericle, "Tarifelerle ilgili şu ana kadar çıkarılan ana ders, tüketici fiyatlarına geçişin 2019'a kıyasla bir miktar daha düşük seyretmesidir. Geçişkenliği tahmin etmek için henüz çok erken olsa da, işletmelere eninde sonunda fiyatları ne kadar artırmayı planladıklarını soran anketler de geçen seferkinden daha düşük geçişkenliğe işaret ediyor." dedi.



Sonuç olarak Goldman, bir yıl önceki yüzde 3,4'lük tahminine kıyasla çekirdek enflasyonun 2025 yılında yüzde 3,3 olacağını tahmin ediyor. Bu oran gelecek yıl %2,7'ye, 2027'de ise %2,4'e gerileyecek ve her ikisi de yüzde 2,6 ve yüzde 2 olan önceki tahminlerden daha yüksek olacak. Mericle, tarifelerin kümülatif olarak çekirdek fiyatları 2-3 yıl içinde yüzde 1.7 oranında artıracağını belirtti.



Tarifelerin GSYH büyümesi üzerinde bu yıl 1 puan, 2026'da 0,4 puan ve 2027'de 0,3 puan baskı yaratacağını da sözlerine ekledi. Sonuç olarak, Goldman şimdi 2025 yılında yüzde 1 GSYH büyümesi öngörüyor.



Goldman, 2026 yılında ağır kamyonlar ve uçaklara yönelik sektörel tarifelerin yanı sıra 2026 ara seçimlerinden sonra ilaçlara yönelik tarifelerde gecikmeli bir artış bekliyor.



Mericle, ağırlıklı ortalama bazında, ABD'nin efektif tarife oranının bu yıl yüzde 16 puan artacağının varsayıldığını söyledi.



Mericle müşterilere gönderdiği notta, “Bu durum, enflasyon üzerindeki tarife risklerinin hafifçe yukarı yönlü, büyüme üzerindeki risklerin ise hafifçe aşağı yönlü olduğu anlamına geliyor” dedi.