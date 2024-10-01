TÜBİTAK 14 personel istihdam edecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 14 personel alacak.

TÜBİTAK 14 personel istihdam edecek

Kurumun 'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmek üzere, 12 memur (koruma) ve 2 forklift operatörü istihdam edilecek.

Söz konusu personel, Ankara'da TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) görevlendirilecek.

Başvurular Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) "https://esube.iskur.gov.tr" internet sayfasından yapılabilecek.

Başvurular 7 Ekim'e kadar devam edecek.

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