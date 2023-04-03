TÜBİTAK 195 proje personeli alacak

TÜBİTAK'ın proje personeli ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'ne (SAGE) 183, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü'ne (TÜSSİDE) 12 proje personeli istihdam edilecek.



İlanlar için başvurular 24 Nisan'da sona erecek.



Müracaatlar için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu'nun sitelerinde yer alıyor.



Araştırmacı, teknik ve destek personeli, AR-GE teknisyeni ve usta kadrolarını kapsayan alım için başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden (https://kariyer.tubitak.gov.tr) yapılabilecek.



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