TÜBİTAK 8 personel istihdam edecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı 8 personel alacak.

TÜBİTAK 8 personel istihdam edecek

Kurumun 'de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere ön lisans mezunu 8 memur istihdam edilecek.

Ankara ve Kocaeli'de görev yapacak personel için başvurular 14 Ekim'e kadar devam edecek.

Detaylara ilişkin bilgiye Türkiye İş Kurumu'nun () internet sitesinden ulaşılabilecek. İş başvuruları da bu kurumun sisteminden (https://esube.iskur.gov.tr) gerçekleştirilecek.

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