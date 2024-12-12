TÜİK 2024 Aralık enflasyon açıklaması: Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Kamuda çalışan milyonlarca memur ve emeklileri yakından ilgilendiren aralık ayı enflasyon oranı, maaşları ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak. 2024 Aralık ayı enflasyon oranının ne zaman ilan edileceği, yılın son ayının son günlerinin yaklaşmasıyla merak konusu oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyonuyla birlikte, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı kesinleşecek.



2024 ARALIK ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Memur emekli maaşı enflasyon farkı Aralık ayı enflasyon oranları, TÜİK tarafından 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.



5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,88 olarak açıklanmıştı. Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.



Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88 ve kasım ayı için de yüzde 2,24 olarak açıklandı.



5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verilerine göre, kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,24 yükseliş kaydetti.



Bu verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 5 aylık enflasyon farkına göre şimdiden yüzde 14.57'lik zammı hak etmiş oldu.