TÜİK açıkladı. Türkiye'nin işsizlik oranında değişim yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), 2025'in son çeyreğine ilişkin işsizlik oranını açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 8,2 seviyesine geriledi.

İŞSİZLİK YÜZDE 0,2 AZALDI

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarının 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerin işsizlik sayısı 2025'in son çeyreğinde 58 bin kişi azalarak 2 milyon 913 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

İŞGÜCÜ ORANINDA ARTIŞ

İşgücü, 2025 yılının son çeyreğinde 78 bin kişinin de istihdama katılmasıyla 35 milyon 599 bin kişi sayısıyla yüzde 53,5 olarak verilerde yer aldı.

İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5, kadınlarda ise yüzde 35,9 oldu.

GENÇLERDE İŞSİZLİK ORANI AZALDI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalış ile yüzde 14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,8, kadınlarda ise yüzde 20,7 olarak tahmin edildi.