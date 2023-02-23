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TÜİK başkan yardımcılıklarına atamalar yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkan yardımcılıklarına atamalar yapıldı.

TÜİK başkan yardımcılıklarına atamalar yapıldı

Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu () Başkanlığı'nda açık bulunan başkan yardımcılıklarına Furkan Metin, Serdar Öz ve Aydın Keskin Kadıoğlu atandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Fuad Gümüş görevden alınırken, kurumun yönetim kurulu üyeliği ve genel müdür yardımcılıklarına Hazine ve Maliye Başmüfettişi Halil Kabadayı ile Hikmet Yıldırım'ın atamaları yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişliğine Milli Piyango İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ergun Gürel getirildi.

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