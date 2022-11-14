TÜİK Başkan Yardımcısı görevden alındı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in görevden alındığı açıklandı.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnamede "Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

FATİH ŞAHİN KİMDİR?



1982 yılında Samsun’da doğan Fatih Şahin, 2005 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.



Ardından Türkiye İstatistik Kurumu’nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayıp 2011 yılında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nda Uzman oldu.



2013-2020 yılları arasında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nda İç Kontrol Grup Sorumlusu olarak görev yapmıştır. Bunu müteakiben 2020 yılında sırasıyla Metaveri ve Standartları Daire Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü.



23 Şubat 2021- 01 Temmuz 2021 tarihleri arasında TÜİK Başkan Yardımcılığı görevini vekaleten yürüttü.



Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığı’nda Uzman olarak görevini yürütmekte iken 17 Mart 2022 tarihinde vekaleten TÜİK Başkan Yardımcılığına atandı. 22 Nisan 2022 tarih ve 31818 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile TÜİK Başkan Yardımcılığına asaleten atandı. Fatih Şahin evli olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.