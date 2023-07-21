TÜİK: Tarımsal girdi fiyat endeksi mayısta arttı

TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyat endeksinde mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,26, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,22 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 87,66 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,10 azalış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,61 artış oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 29,13, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 67,20 artış yaşandı.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 79,85 malzemeler ve yüzde 76,10 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 3,39 ile enerji ve yağlar oldu.

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 5,36 ile enerji ve yağlar ve yüzde 1,92 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 5,02 ile veteriner harcamaları ve yüzde 3,65 ile malzemeler olarak gerçekleşti.