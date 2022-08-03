TÜİK Temmuz ayı enflasyonunu açıkladı (Temmuz ayı enflasyon rakamları)

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANDI?





Temmuz ayı enflasyon verileri bugün saat 10.00'da açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.



TÜFE temmuz ayında yüzde 2,37 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 79,60'a yükseldi.



AA Finans'ın, 14 ekonomistle yaptığı ankette aylık bazda yüzde 3,40 artış beklenirken, yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği tahmin edilmişti.



MERKEZ BANKASI TAHMİNİ YÜKSELTMİŞTİ



Merkez Bankası geçen hafta yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Merkez, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltti.



Toplantıda konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahah Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini gösteren grafiğin 2022'de enflasyonun yüzde 90'a kadar yaklaşabileceğini gösterdiğini açıklamıştı.



Kavcıoğlu, "Enflasyonda bu aydan sonra artış eğilimi çok olmaz, düşüş eğilimine girer. Enflasyona ilişkin ciddi tedbirler alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Enflasyon yıl sonu sonrası aldığımız, alacağımız kararlarla aşağı gelecek" diye konuştu.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?



AA Finans'ın, temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,40 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,28 ve en yüksek yüzde 5,15 aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,40) göre bir önceki ay yüzde 78,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.



Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,95 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65,5'ten yüzde 70,46'ya yükseldi.





Enflasyon Kasım 2021'den beri yükselişte (Grafik: TÜİK)

Kavcıoğlu, "Enflasyonda bu aydan sonra artış eğilimi çok olmaz, düşüş eğilimine girer. Enflasyona ilişkin ciddi tedbirler alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Enflasyon yıl sonu sonrası aldığımız, alacağımız kararlarla aşağı gelecek" diye konuştu.



ERDOĞAN 2023 ŞUBAT-MART'I İŞARET ETTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla ilgili son açıklamasında, 2023 Şubat, Mart aylarından itibaren enflasyon sorununu önemli ölçüde geride kalacağını belirtti.

