TÜİK'in araştırmasının revize edilmiş sonuçları 6 Mart'ta yayınlanacak

TÜİK'ten yapılan açıklamada, AR-GE istatistiklerinin Kurum tarafından 1990 yılından itibaren yıllık olarak düzenli bir şekilde üretildiği hatırlatıldı.



AR-GE verilerine ilişkin güncel idari kayıt veri sayısının ve çeşitliliğinin son yıllarda arttığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu nedenle uluslararası referans kaynağı olan Frascati Kılavuzu'nun önerilerine uygun olarak hesaplama yöntemi yeniden gözden geçirilmiş ve güncel veriler doğrultusunda yöntem değişikliğine gidilmiştir. Yeni hesaplama yöntemine uygun olarak 2015-2021 yılı arasındaki veriler revize edilmiştir. Bu doğrultuda, 'AR-GE Faaliyetleri Araştırması 2021' çalışmasının revize edilmiş sonuçları 6 Mart 2023 tarihinde saat 10.00'da yayımlanacaktır."



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