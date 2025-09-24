Tüketici cezalarında yeni dönem: Uzlaşma komisyonları il müdürlüklerine de kurulabilecek

Ticaret Bakanlığı, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği”nde değişiklik yaptı.



Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Bakanlık gerekli gördüğü hâllerde ticaret il müdürlüklerinde uzlaşma komisyonları kurabilecek. Komisyonlar, il müdürü başkanlığında, müdürlük personeli arasından seçilecek iki üye ile birlikte üç kişiden oluşacak. Komisyonların görev ve yetki sınırlarını ise Bakanlık belirleyecek.



Ayrıca, komisyonların sekretarya hizmetleri merkez teşkilatında Genel Müdürlük, taşra teşkilatında ise ticaret il müdürlüklerince yürütülecek.



Yeni yönetmelik 1 Ekim 2025’te yürürlüğe girecek ve hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.

