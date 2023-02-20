Tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksinde şubat ayı verileri açıklandı



Tüketici güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında arttı. Ocak ayında 79,1 olan endeks, şubatta 82,5 oldu.



Tüketici eğilim anketi verilerinin önemli bir kısmı 6 Şubat 2023'ten önce derlendiği için sonuçlar büyük ölçüde deprem öncesi durumu yansıttı.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 61,6 iken şubatta yüzde 6,3 artışla 65,5'e yükseldi.



Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ocakta 79,9 iken bu ay yüzde 5,4 artış göstererek 84,2 oldu.



Geçen ay 82,7 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 3,8 değer kazanarak bu ay 85,8 olarak kayıtlara geçti.



Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise ocakta 92,2 iken şubatta yüzde 2,5 artarak 94,5 olarak belirlendi.