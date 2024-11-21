Tüketici güveni 16 ayın zirvesinden döndü

Tüketici güveni, kasım ayında yüzde 1 oranında azalarak 79,8'e geriledi. Böylece endeks, 16 ayın zirvesinden gerilemiş oldu.

Tüketici güveni 16 ayın zirvesinden döndü

Türkiye İstatistik Kurumu () tüketici güven endeksini açıkladı.

Endeks, kasımda ılımlı bir düşüşle 16 ayın zirvesinden geriledi. Güven endeksi, kasım ayında yüzde 1 oranında azalarak 79,8 oldu.

Endeks, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçları üzerinden hesaplanıyor.

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