Tüketici güveni 16 ayın zirvesinden döndü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici güven endeksini açıkladı.



Endeks, kasımda ılımlı bir düşüşle 16 ayın zirvesinden geriledi. Güven endeksi, kasım ayında yüzde 1 oranında azalarak 79,8 oldu.



Endeks, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçları üzerinden hesaplanıyor.