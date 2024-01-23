Tüketici güveni 7 ayın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı tüketici güven endeksini açıkladı.



Tüketici güven endeksi ocakta 80,4'le 7 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Aralıkta endeks 77,4 düzeyindeydi.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi 63,4'ten 67,2'ye yükseldi.



Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 76,1'den 79,5'e yükseldi.



Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 75,8'den 77,2'ye çıktı.



Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşünceside 94,5 düzeyinden 97,9'a yükseldi.



Tüketici güven endeksi 0 ile 200 arasında bir değer alıyor. Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

