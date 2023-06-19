Tüketici güveni haziranda yüzde 6,5 geriledi

Tüketici güveni haziranda geriledi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan tüketici güven endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,5 düşüşle 85,1'e geriledi. Endeks, mayıs ayında 91,1 değerini almıştı.



Tüketici güven endeksinin hesaplanmasında kullanılan alt endekslerde ocak ayından itibaren mevsim etkisi tespit edilmedi.



Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermekte. Endeks 0-200 arası değer alabiliyor.

