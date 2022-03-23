Tüketici güveni martta yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.



TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Şubatta 71,2 seviyesinde olan endeks, martta 72,5'ye yükseldi.



Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi şubatta 55,2 iken martta yüzde 1,5 azalarak 54,4 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi şubatta 68,3 iken martta yüzde 2,3 artışla 69,9'a yükseldi.



Şubat ayında gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 71,7 iken martta yüzde 1,2 artışla 72,6 olarak gerçekleşti.​​​​​​​



Geçen 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi şubatta 89,4 iken martta yüzde 4,4 artarak 93,3'e yükseldi.



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