Tüketici güveni nisanda yükseldi

Tüketici güveni nisan ayında yükseldi.



Tüketici güven endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 9,2 artışla 87,5'e yükseldi.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 66 iken nisanda yüzde 4,6 artışla 69,1'e çıktı.



Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi martta 79,6 iken bu ay yüzde 12,8 artış göstererek 89,8 oldu.



Martta 83 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 14,7 değer kazanıp bu ay 95,2 olarak kayıtlara geçti.



Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise martta 92 iken nisanda yüzde 4,5 artışla 96,1 olarak hesaplandı.

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE DE YAPILDI



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan veriye göre Nisan ayı için tüketici eğilim anketi depremden etkilenen bölgeler dahil 81 ilde gerçekleştirildi.



Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor. Endeks 0-200 arası değer alabiliyor.

