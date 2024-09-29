Tüketici hakem heyetleri, 8 ayda 494 bin uyuşmazlığı çözdü

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre; tüketici hakem heyetleri, tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözüme bağlanması amacıyla yargı dışı karar merci olarak görev yapıyor.

Yargının üzerindeki iş yükünü önemli ölçüde azaltan tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden de başvuru yapılıyor.

Bu yılın ilk 8 ayında tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuru sayısı 490 bin 876'ya ulaştı.

Heyetler devreden dosyalarla birlikte 494 bin 114 adet uyuşmazlığı yargıya intikal etmeden karara bağladı.

Bu yıl yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 67'si e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirildi.



KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İKİNCİ SIRADA



Yılın ilk 8 ayında tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular ürün ve hizmet bazında değerlendirildiğinde ilk sırada yüzde 13,6 ile (66 bin 836 adet başvuru) ayakkabılara yönelik şikayetler yer aldı.

Diğer şikayet edilen ürün ve hizmetlere bakıldığında, kredi kartı üyelik ücretine ilişkin yüzde 5,4 (26 bin 665 adet) ikinci sırada yer aldı. Kredi kartı üyelik ücretini, yüzde 5,01 (24 bin 630 adet) ile kıyafet ve yüzde 4,1 (20 bin 369 adet) ile cep telefonu şikayetleri izledi.

Başvurular arasında; mobilya şikayetleri yüzde 3,9 (19 bin 484 adet), internet abonelikleri yüzde 3,2 (15 bin 959 adet) ve GSM aboneliği şikayetleri yüzde 2,6 (12 bin 953 adet) oranla yer aldı.

Sektörel bazda ise aynı dönemde en çok yüzde 59,52 (292 bin 203 adet) ile "perakende ticaret" alanında başvuru yapıldı. Bu alanı yüzde 10,67 (52 bin 392 adet) ile "finansal hizmetler" ve yüzde 9,01 ile (44 bin 261 adet) "abonelik hizmetleri" sektörlerine yönelik başvurular takip etti.