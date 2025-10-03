Tüketici hakem heyetlerine 9 ayda 171 bine yakın başvuru yapıldı: En çok ayakkabı şikayet edildi

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tüketici hakem heyetlerinin yargının üzerindeki iş yükünü önemli ölçüde azaltığı belirtildi.

İstanbul'da tüketici hakem heyetlerine 2025 yılının ilk 9 ayında toplam 170 bin 874 adet başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 156 bin 932'si karara bağlanırken, bunların toplam değeri 2 milyar 241 milyon lira olarak kaydedildi.



EN ÇOK ŞİKAYET AYAKKABIDAN



Açıklamaya göre, ürün ve hizmet bazında yüzde 10,1 ile (17 bin 371 adet başvuruyla) en çok ayakkabı şikayet edildi.

Sektörel olarak değerlendirildiğinde ise yüzde 47,5 (81 bin 183 başvuru) ile en çok perakende ticaret sektörüne ilişkin başvuru yapıldı.



EN ÇOK BAŞVURU E-DEVLET ÜZERİNDEN



Başvuruların yüzde 83,6'sı (143 bin 26 adet) elektronik ortamda e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi. Tüketiciler, en çok elektronik başvuruyu tercih etti.

Sonuçlandırılamayan başvuruların tamamına yakını, adli süreci başlayan başvurulardan oluşuyor.

HAKEM HEYETLERİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?



149 bin TL altındaki uyuşmazlıklarda şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya e-Devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ile, dilekçe ve varsa delil oluşturan belgelerle birlikte tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilir.



149 bin TL üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamıyor.

Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurular Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında yer alan başvuru formu kullanılarak yapılabilir.

Başvurular, yerleşim yeriniz veya işlemin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. Heyetler, illerde Ticaret İl Müdürlükleri, ilçelerde ise Kaymakamlıklar bünyesinde bulunuyor. Her ilçede bulunmadığı için bazı heyetlerin yetki alanları daha geniş belirlenmiş.

NE KADAR SÜREDE KARAR VERİLİR?

Başvurulara en geç altı ay içinde karara bağlanır. Karar süresi en fazla üç ay daha uzatılabilir.



Heyetlere yapılan başvurular e-Devlet üzerinden TÜBİS kanalıyla takip edilebilir.

