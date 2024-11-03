Tüketicilere kasım indirimleri uyarısı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketicilerin kasım indirimlerinde dikkatli olması çağrısını yaptı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından kasım indirimleriyle ilgili uyarılarda bulundu.
Bakan Bolat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kasım ayında internet üzerinden yapılacak alışverişlerde gerçekleşecek indirim kampanyalarında tüketicilerimizin mağdur olmaması için Reklam Kurulumuz yakın takipte olacak.
Vatandaşlarımızı ihtiyaçlarını doğru belirleme, satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapma, satın alınacak mal veya hizmetin fiyatına dikkat etme, indirim tutarına veya oranlarına dikkat etme noktasında dikkatli olmaya çağırıyoruz."
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