Tüketicilere kasım indirimleri uyarısı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından kasım indirimleriyle ilgili uyarılarda bulundu.



Bakan Bolat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Kasım ayında internet üzerinden yapılacak alışverişlerde gerçekleşecek indirim kampanyalarında tüketicilerimizin mağdur olmaması için Reklam Kurulumuz yakın takipte olacak.



Vatandaşlarımızı ihtiyaçlarını doğru belirleme, satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapma, satın alınacak mal veya hizmetin fiyatına dikkat etme, indirim tutarına veya oranlarına dikkat etme noktasında dikkatli olmaya çağırıyoruz."

