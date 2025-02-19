Tüketicilere Ramazan öncesi çağrı: Fişleri karşılaştırın

Ramazan ayının başlamasına iki haftadan az bir süre kaldı.



Her yıl Ramazan ayından önce bazı ürünlere talep artıyor. Özellikle pide, hurma, meşrubat gibi ürünlerde fiyat yükseltilebiliyor.



Tüketici dernekleri, fahiş fiyat artışlarına karşı vatandaşları uyardı.



Bursa Tüketici Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Herkes bilmeli ki piyasanın en iyi denetçisi tüketicidir. Alışveriş yaparken fiş, fatura aldığınızı biliyoruz. Şubat ayında aldığınız fiş fiyat etiketleriyle şubat ayı sonunda aldığnıız fiyatları karşılaştırınız." ifadelerini kullandıç

FAHİŞ FİYATLAR NEREYE ŞİKAYET EDİLEBİLİR?



Tüketiciler, bir üründe fiyatın fahiş şekilde artmasını şikayet edebiliyor. Bu ürünler e-devlet üzerinden Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na bildirilebiliyor.



Ayrıca, il ticaret müdürlükleri ve ilgili odalara denetim yapılması talebinde bulunulabiliyor.

YılmAz, "Tüketicilerimiz son derece bilinçli davranmalı, üzerine düşen denetim sorumluluklarına devam etmelidir. Tüketici için elimizden gelen çabayı yapacağımızdan herkes emin olmalıdır." dedi.



Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2025 yılı ilk toplantısında toplam 126 milyon 700 bin lira cezai işlem uyguladı.