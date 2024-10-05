Tüketicilere sahte zeytinyağı uyarısı

Zeytin hasadı her yılın ekim ayında başlarken, şubat ayı sonuna kadar devam ediyor.



Zeytinyağı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesinde en fazla ürünler arasında yer aldı.



Hasat öncesi Ayvalık Ticaret Odası, zeytinyağında sahteciliğe karşı tüketicileri uyardı.



Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, Ayvalık ibaresi olan her zeytinyağının Ayvalık zeytinyağı olmadığına dikkat çekti. Uçar, zeytinyağını tadarak alınması tavsiyesinde bulundu.



Uçar, "Tüketicimiz muhakkak bilindik yerlerden satın almalı. Adresleri belli olan, karşılarında muhatap buldukları markalaşmış yerlerin ürünlerini tercih etmelidirler." dedi.



Markasız, pet şişe içerisinde uygun koşullarda saklanmamış veya organik adıyla yol kenarında satılan ürünlerin alınmaması gerektiği belirtildi.