Tüketiciyi aldatan sağlık beyanına 5 milyon liraya kadar ceza

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı yeniden değerleme oranları doğrultusunda, mevzuata aykırı sağlık beyanıyla tanıtım ve satış yapanlara yönelik idari para cezalarında düzenlemeye gitti.



Mevcut düzenlemede bu cezalar, 20 bin ile 300 bin lira arasında uygulanıyordu.



Yeni düzenleme kapsamında ise sosyal ağlar, internet siteleri, televizyon kanalları gibi mecralarda tüketiciyi aldatıcı sağlık beyanıyla ürün tanıtımı ve satış yapanlara verilecek idari para cezası 316 bin 724 liradan başlayacak.



Cezaların üst sınırı ise 4 milyon 750 bin 319 lira olarak belirlendi.



UYGULANACAK YENİ CEZALAR



Mevzuata aykırı sağlık beyanıyla yapılan ürün tanıtım ve satışlarına yönelik 2025'te uygulanacak yeni cezalar şöyle:



"- Ürün tanıtım ve satışı yapılan satış noktaları (aktar, sağlıklı yaşam merkezleri, ürün satış yerleri), broşürler, reklam panoları gibi yazılı ve görsel tanıtım materyalleri aracılığıyla yapılan tanıtım ve satışlar için 20-50 bin lira yerine 316 bin 724 lira-791 bin 761 lira,



- İnternet siteleri, yerel veya ulusal yayın yapan yazılı basın yayın organları ve cep telefonu mesajları aracılığıyla yapılan tanıtım ve satışlar için 50-100 bin lira yerine 791 bin 761 lira-1 milyon 583 bin 462 lira,



- Yerel televizyon kanalları, yerel veya ulusal radyo kanalları aracılığıyla yapılan tanıtım ve satışlar için 100 bin-150 bin lira yerine 1 milyon 583 bin 462 lira-2 milyon 375 bin 188 lira,



- Ulusal televizyon kanalları aracılığıyla yapılan tanıtım ve satışlar için 150 bin-300 bin lira yerine 2 milyon 375 bin 188 lira-4 milyon 750 bin 319 lira."



4 BİN 500 İNTERNET SİTESİ KAPATILDI



Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, mevzuata aykırı sağlık beyanıyla tanıtım ve satış yapanlara yönelik denetimlerine geçen yıl da hız kesmeden devam etti.



Bu kapsamda, geçen yıl 4 bin 541 internet sitesi kapatılması istemiyle Erişim Sağlayıcıları Birliğine, 4 bin 565 internet sitesi de Ticaret Bakanlığına bildirildi.



Toplam 23 firmaya 2 milyon 450 bin lira idari para cezası uygulandı ve haklarında suç duyurusunda bulunuldu.



SAĞLIK BEYANI NEDİR?



Sağlık Beyanı Denetimi Hakkında Yönetmelik'e göre, bir ürünün veya ürün bileşiminde bulunan öğelerin insan sağlığıyla ilişkisini belirten, ileri süren veya ima eden beyana sağlık beyanı deniliyor.



Beşeri tıbbi ürünler, tıbbi cihazlar ve özel tıbbi amaçlı gıdalar dışındaki tüm ürünler, sağlık beyanı denetimleri kapsamına giriyor.



Tüketilmediği durumlarda sağlığın olumsuz etkilenebileceğini öne süren, kilo kaybı veya artışının miktarına, oranına atıf yapan, sağlık beyanı kullanılan ürünlerle ilgili tanıklığına başvurulan kişinin tecrübesiyle veya ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilendirilen teşekkür, övgü, tavsiye, onay ifadesine yer verilen ya da imada bulunulan beyanlara izin verilmiyor.