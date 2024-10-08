Tüketim malı ithalatında artış

Ticaret Bakanlığı’nın genel ticaret sistemi verilerine göre ocak-eylül döneminde tüketim malı ithalatı yüzde 13,5 artışla 38 milyar 805 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.



Yatırım malı ithalatı ise yüzde 1,2 daraldı ve 37 milyar 825 milyon dolarda kaldı.



Yatırım malı ithalatı, geçen yılın aynı dönemde tüketim malı ithalatının 4,1 milyar dolar üzerinde gerçekleşmişti.



Tüketim malları ithalatında son dönemde otomotiv ve taşıt araçları öne çıktı.



Gıda grubunda da işlenmemiş gıda yüzde 95,08, işlenmiş gıda yüzde 84,17 oranında yükseldi.