Tüketim talebi düşmeye başladı

Hızla artan enflasyon ve düşük borçlanma maliyeti tüketimi artırdı.



Vatandaş ihtiyaçlarını öne çekerken, harcamalar "fiyat daha da yükselecek" endişesi ile yapıldı.



Merkez Bankası'nın son aylarda faizi artırması ise bu durumu değiştiriyor.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre, perakende satış hacmi ağustosta yüzde 4,7 azaldı.



NTV'ye konuşan iktisatçı Prof. Dr. Sinan Alçın, "Bazı sektörler acil kod duyurusu yapıyor. Bu yönüyle de dikkatli gidilmesi gereken bir süreç tabii ki." değerlendirmesi yaptı.



EN BÜYÜK DÜŞÜŞ ELEKTRİKLİ EŞYA VE MOBİLYADA



Ağustos ayında satışlarda en büyük düşüş elektrikli eşya ve mobilyada yaşandı. Bu kategoride satış hacmi yüzde 17,2 geriledi.



Onu yüzde 9 düşüşle otomotiv yakıtı, yüzde 6,6 azalmayla tıbbi ürünler ve kozmetik izledi..



Bilgisayar ve kitap satışları yüzde 2,7, internet satışları yüzde 1,8 daraldı.



Alçın, "Talebin kısılması enflasyon açısından önemli. Bizim enflasyon talep çekişli bir enflasyon değil maliyet itişli bir enflasyon. Sadece talebi kısarken ani bir durgunluk yaratılabilir." dedi.



Ağustosta gıda, içecek ve tütün grubu satışlarında yüzde 0,1'lik kısmi artış oldu.



Tekstil, giyim ve ayakkabı satış hacminde ise yüzde 0,6'lık yükseliş görüldü.

