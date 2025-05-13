Tüm dünya kazanırken ABD kaybetti: "Kapalıyız" tabelası turizmi vurabilir

ABD, 2025’te uluslararası turizmde ciddi bir düşüşle karşı karşıya.

Dünya genelinde turizm gelirleri yükselişe geçerken, tek istisna ABD oldu. Bloomberg’in aktardığı verilere göre, ABD bu yıl 12,5 milyar dolarlık turizm geliri kaybı yaşayacak. Ziyaretçi harcamalarının yıl sonunda 169 milyar doların altına düşmesi beklenirken, bu durum yıllık bazda yaklaşık yüde 7’lik bir azalmaya işaret ediyor.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) ve Oxford Economics’in analizine göre, ABD 184 ülke içinde 2025’te turizm gelirinde düşüş yaşayacağı öngörülen tek ülke konumunda. WTTC Başkanı Julia Simpson, “Diğer ülkeler ziyaretçileri davet ederken, ABD ‘kapalıyız’ tabelası asıyor” diyerek durumu özetledi.

SEBEBİ "KARMAŞIK VİZE SÜREÇLERİ"

Ekonomistler bu kaybın sadece rakamsal değil, aynı zamanda yapısal olduğunu vurguluyor. Karmaşık vize süreçleri, yüksek seyahat maliyetleri ve “Önce Amerika” politikalarının etkisiyle ABD, turistik cazibesini yitiriyor. Özellikle Almanya, İngiltere ve Güney Kore gibi ülkelerden gelen ziyaretçi sayılarında çift haneli düşüşler yaşanıyor.



New York gibi büyük turizm merkezlerinin yanı sıra Kanada sınırındaki bölgelerde de ciddi ekonomik etkiler hissediliyor. New York City, yalnızca 2025 yılında 4 milyar dolarlık bir turizm kaybı beklerken, uluslararası ziyaretçi sayısında 800 binlik bir düşüş öngörülüyor.



Uzmanlara göre ABD’nin turizmde eski seviyelerine dönmesi en iyi ihtimalle 2030’u bulabilir. Ancak yeni düzenlemeler ve vize ücretlerindeki artış, toparlanmayı daha da geciktirebilir.



Sonuç olarak, küresel turizm toparlanırken, ABD kendi içine kapanıyor ve dünyadan izole bir pozisyona doğru sürükleniyor.

