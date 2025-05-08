Tüm sıkıntılara rağmen karı yüzde 70 arttı

Danimarkalı denizcilik devi Maersk beklenenden daha güçlü bir ilk çeyrek faaliyet kârı açıkladı ve tüm yıl için beklentilerini korudu.



Küresel ticaretin barometresi olarak kabul edilen şirket, yılın ilk üç ayı için 2,71 milyar dolar faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kar (FAVÖK) bildirdi.



Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemindeki 1,59 milyar dolardan %70 daha fazla ve LSEG anketinde analistler tarafından beklenen 2,57 milyar doların üzerinde.



Maersk 2025 yılı kâr beklentisini değiştirmeyerek 6 milyar ila 9 milyar dolar arasında tuttu ancak “artan makroekonomik ve jeopolitik belirsizlik nedeniyle” küresel konteyner pazarı hacim büyümesinin %1 ila %4 olarak revize edildiğini söyledi.



Bu arada Maersk, Kızıldeniz'deki aksaklıkların yılın geri kalanında da devam etmesinin beklendiğini söyledi.



Sonuçlar, denizcilik sektörünün ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yol açtığı karmaşık bir gümrük tarifesi ortamında yol almaya devam ettiği bir dönemde geldi.



Trump'ın mevcut politikası, Çin'den gelen ürünlere %145 ithalat vergisi uygulanmasını içeriyor ve Pekin'in ABD mallarına gümrük vergileriyle karşılık vermesine yol açıyor.