Tüm vatandaşlara mesaj atıldı, 3 saat kapanacak

e-Devlet'in daha iyi çalışması için yapılan planlı altyapı yenileme çalışması için tarih duyuruldu. e-Devlet'e giren herkesi ilgilendiren çalışma 28 Şubat 2026 tarihinde 00:00 - 03:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Çalışma kapsamında zaman zaman kesintilerin yaşanabileceği e-Devlet kullanıcılarına duyuruldu.