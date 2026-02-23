Tüm vatandaşlara mesaj atıldı, 3 saat kapanacak
23.02.2026 11:06
Anadolu Ajansı
e-Devlet 3 saat kapanacak.
NTV - Haber Merkezi
e-Devlet'teki planlı altyapı yenileme çalışması tüm kullanıcılara duyuruldu.
e-Devlet'in daha iyi çalışması için yapılan planlı altyapı yenileme çalışması için tarih duyuruldu. e-Devlet'e giren herkesi ilgilendiren çalışma 28 Şubat 2026 tarihinde 00:00 - 03:00 saatleri arasında gerçekleşecek.
Çalışma kapsamında zaman zaman kesintilerin yaşanabileceği e-Devlet kullanıcılarına duyuruldu.