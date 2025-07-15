Tüm zamanların uçuş rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, günlük transit uçuşta ve toplam uçak trafiğinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıklarını bildirdi. Bakan Uralığlu, “Bin 745 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık. 6 bin 110 uçuş trafiği ile toplam uçak trafiği rekorumuzu tazeledik.” dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk hava sahasında iki yeni rekora imza atıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Hava Trafik Kontrol Merkezimizin üstün koordinasyon ve yönetim kabiliyetiyle günlük transit uçuşta ve toplam uçak trafiğinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştık.” ifadelerini kullandı.



"BİN 745 TRANSİT UÇUŞLA EN YÜKSEK GÜNLÜK TRANSİT UÇUŞ SAYISINA ULAŞTIK"



Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerini değerlendiren Bakan Uraloğlu, “13 Temmuz’da bin 745 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık. Söz konusu uçuşlara emniyetli ve etkin şekilde hizmet sunarak, 27 Nisan 2025’te kaydedilen bin 729 uçuşluk önceki rekoru geride bıraktık.” açıklamasında bulundu.



"6 BİN 110 UÇUŞ TRAFİĞİ İLE BİR BAŞKA TARİHİ BAŞARIYA DAHA İMZA ATTIK"



Trafik yoğunluğunun rekor seviyelere ulaştığı bu günlerde, DHMİ Hava Trafik Kontrol Merkezinin uçuşlara kesintisiz, emniyetli ve yüksek standartlarda hava trafik hizmeti sunmaya devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:



“12 Temmuz 2025 tarihinde 6 bin 110 uçuş trafiği ile bir başka tarihi başarıya daha imza attık. Bu rakamla birlikte, 15 Haziran 2024’te kaydedilen 5 bin 943 toplam uçak trafiği rekorumuzu da tazeledik. Elde edilen bu veriler, Türk hava sahasının Avrupa ile Körfez ve Asya ülkeleri arasında önemli bir hava koridoru işlevi gördüğünü ve bölgesel hava trafiğinde merkezi bir konuma ulaştığını bir kez daha somut olarak göstermiştir.”