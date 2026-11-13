Turist sayısı düşen Tayland, kripto para sahiplerine kapılarını açtı

Tayland 'da yeni bir ödeme uygulaması, ülkenin turizm harcamalarını canlandırmak için mücadele ettiği bir dönemde turistlerin kripto para varlıklarından yararlanmayı hedefliyor.

WORPT, yabancı ziyaretçilerin Tayland banka hesabına ihtiyaç duymadan, ülkede yaygın olarak kullanılan ödeme yöntemlerinin barkodlarını tarayarak kripto para birimlerini Baht'a çevirmelerine ve mağazalarda ve restoranlarda harcamalarına olanak tanıyor.

Uygulama, Taylandlı milyarder Chearavanont ailesinden Chaval Jiaravanon tarafından kurulan Wipay Co. ve Waan Exchange Co. tarafından geliştirildi. Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından başlatılan düzenleyici bir pilot uygulama olan TouristDigiPay kapsamında faaliyet gösteriyor.

Yabancı ziyaretçiler için benzer kripto para tabanlı ödeme hizmetleri 2025 yılında Bhutan ve Brezilya'da da kullanıma sunuldu.

Bu uygulama, Tayland'a gelen yabancı turist sayısında üst üste ikinci yıllık düşüş yaşanırken ve uluslararası turizm gelirleri de azalırken gerçekleşiyor. Turizm, ekonominin önemli bir itici gücü ve hükümet giderek daha fazla harcama yapmaya istekli ziyaretçileri çekmeye odaklanıyor.

Wipay'in kurucusu Pavin Jittiwongsamarn'a göre WORPT, Güney Kore, Japonya, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya'daki kripto para sahiplerini hedefliyor. Şirket, ilk yılında 200 bin kullanıcıya ulaşmayı ve 18 aylık deneme süresi boyunca 15 milyar baht (440 milyon dolar) harcama yapmayı öngörüyor.