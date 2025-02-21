Turist sayısında ocak rekoru

Türkiye, turizmde 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptı.



Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı 2 milyon 200 bine yaklaştı.



Rakamları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medyadan paylaştı.



Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,06 oranında artarak 2 milyon 171 bin 118 oldu.



Ocak ayında gelen yabancı ziyaretçiler arasında İran vatandaşları 240 bin 643 kişi ile ilk sırada yer aldı. Onu 203 bin 733 kişiyle Rusya Federasyonu ve 165 bin 792 kişiyle Bulgaristan izledi.



Bu ülkelerin ardından Almanya ve Gürcistan geldi.



Ocak ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları il 1 milyon 268 bin kişi ile İstanbul oldu.



İstanbul'u sırasıyla Edirne, Antalya, Artvin ve Hakkari takip etti.



2024 yılında 61 milyon turist ve 61 milyar dolar gelir hedefini tutturan Türkiye, bu yıl turizmde 64 milyon turist ve 64 milyar dolar gelir hedefliyor..

