Turistik Diyarbakır Ekspresi ilk seferine çıktı

Güneydoğu Anadolu'nun tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla organize edilen Turistik Diyarbakır Ekspresi, yeni sezonun ilk seferine başladı.



Ekspresin bu dönem ki ilk seferi için Ankara Tren Garı'nda tören düzenlendi.



Buna göre Tren seferleri iki haftada bir karşılıklı olarak düzenlenecek. 4 gidiş, 4 dönüş şeklinde planlanan seferlerle iç turizm canlanması ve şehirler arası kültürel etkileşim artırılması hedefleniyor.



Ankara'dan her cuma saat 13.55'te hareket edecek tren, Malatya'da vereceği 3 saatlik turistik amaçlı molanın ardından Diyarbakır'a ulaşacak.



Dönüş yolculuğunda ise Diyarbakır'dan pazar saat 12.30'da hareket ederek Elazığ'ın Yolçatı İstasyonu'nda 4 saatlik gezi amaçlı duruş sonrası Ankara’ya varacak.



Böylece yolcular, Malatya ve Yolçatı'da verilen molalarda bölgenin kültürel dokusunu yerinde görme fırsatı bulacak.