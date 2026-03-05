Turistik Doğu Ekspresi sezonu kapattı

Dünyanın en güzel demir yolu rotalarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars güzergahı üzerinde işletiliyor. Ekspres, sezonun son seferini Kars-Ankara yönünde 3 Mart'ta tamamladı.

10 BİN YOLCUYA HİZMET ETTİ

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonuna ilişkin bilgi verdi. Bakan açıklamasında "Dünyanın en güzel demir yolu rotaları arasında yer alan Ankara-Kars güzergahında işletilen Turistik Doğu Ekspresi, 2025-2026 kış döneminde 10 bin 166 yolcuya hizmet vererek sezonu tamamladı." ifadesini kullandı.

SEZONDA 60 SEFER GERÇEKLEŞİYOR

Uraloğlu, 22 Aralık 2025'te sezona başlayan Turistik Doğu Ekspresi'nin, Ankara-Kars yönünde 30, Kars-Ankara yönünde 30 olmak üzere 60 sefer gerçekleştirdiğini bildirdi. Turistik tren 8 yataklı vagonu ve bir yemek vagonuyla bugüne kadar 91 bini aşkın seyahatsevere hizmet verdi.

126 ÜNİVERSİTELİ GENÇ MİSAFİR EDİLDİ

Uraloğlu, ayrıca Bakanlık tarafından üniversitelerde düzenlenen U-FEST kapsamında çekilişe katılan 126 öğrencinin Turistik Doğu Ekspresi'nde misafir edildiğini belirtti. Gençlerin vizyonuna ihtiyaç duyulduğunu belirten Uraloğlu “UFEST Ulaştırma Gençlik Festivalleri kapsamında kura ile belirlenen üniversite öğrencilerimiz, 'UFEST Gençliği ile Turistik Doğu'da Buluşuyoruz' temasıyla yapılan çalıştaylarda demir yolu sektörünü de yakından tanıma fırsatı buldu. Hem keyifli hem de öğretici bir programla öğrencilerimizin yolculuk deneyimini zenginleştirdik. Yolculuk süresince gençlerin tren içi hizmetler, gar ve istasyon duruşlarına ilişkin gözlemleri ve önerilerini de dikkate aldık.” ifadeleriyle detayları aktardı.