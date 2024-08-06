Turistik Tatvan Treni ikinci seferine başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Tatvan Treni’ni ikinci seferine uğurlamak üzere Ankara Garı’nda yapılan törene katıldı.

Bakan Uraloğlu burada yaptığı açıklamada, 2019 yılında Ankara – Kars hattında seferlerine başlayan Turistik Doğu Ekspresi’nden sonra turistik trenlerle yolculuk yapmanın popülerleştiğini belirterek, “Seyahat severlerin ve özellikle fotoğraf sanatı tutkunlarının gözdesi olan Turistik trenlerle yapılan bu yolculuklar, sınırlarımızı da aşarak, yabancı turistlerin de ilgi duyduğu rotalar oldu.

Ülkemiz için, insanımız için alternatif bir tatil seçeneğine dönüştü.” ifadelerini kullandı. Gelen talepleri değerlendirerek önce Ankara-Diyarbakır, sonrasında ise Ankara-Tatvan turistik rotalarını hizmete sunduklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Kars-Erzurum arasında turistik bölgesel trenini, Ankara-Çankırı-Ankara rotasında Turistik Tuz Ekspresini hayata geçirdik. Hepsi de büyük ilgi gördü. İnşallah bunları sonbaharda devam ettireceğiz.” dedi.



"TRENLERİMİZ SADECE BİR SEYAHAT ARACI DEĞİL AYNI ZAMANDA SANATÇILARIMIZIN DOĞASEVERLERİN KATILDIĞI ROTALAR HALİNE GELDİ"



Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi’nin TIME dergisi tarafından; ilgi çekici, yeni ve heyecan verici deneyimler sunan destinasyonların bulunduğu, "2024'te Dünyanın En Harika 100 yeri" listesinde yer aldığını hatırlatarak, “Buradan da anlıyoruz ki artık trenlerimiz sadece bir seyahat aracı değil aynı zamanda sanatçılarımızın doğa severlerin katıldığı ve artık tatillerin planlandığı rotalar haline gelmiş durumdadır Can-ı gönülden inanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde; Konya-Adana-Konya arasında Toros Ekspresiyle, Zonguldak-Karabük Treni’yle, ya da Pamukkale Ekspresi, Ege Ekspresi, Göller Ekspresi, Güney Kurtalan Ekspresi ile ilgili düzenlemelerle yerli ve yabancı misafirlerimizin rotalarını zenginleştireceğiz.” diye konuştu.



ANKARA–TATVAN PARKURU BİN 262 KİLOMETRE



Uraloğlu, bin 262 kilometrelik Ankara-Tatvan-Ankara parkurunda ilk seferine 24 Haziran’da çıkan Turistik Tatvan Treni’nin, Tatvan’a giderken Elazığ’da turizm amaçlı duruş yaptığını söyleyerek, dönüş yolunda ise Sivas’ta yolcularının eşsiz vakitler geçirmesine imkanı sağladığının altını çizdi. Uraloğlu, Ankara’dan hareket eden ve yaklaşık 28 saat süren bir yolculuğun ardından trenin Tatvan’a ulaştığını belirterek, trenin 8 yataklı, 1 yemekli ve 1 salon vagondan oluştuğunu ve 160 kişilik kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.



"DEMİRYOLUNA SON 22 YILDA 57 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPTIK"



Seyahat severler için sadece yurt içinde değil, yurt dışında da tren rotalarının bulunduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, İstanbul-Sofya arasındaki yolcu trenini anımsatarak, gelecekte Gürcistan ve Azerbaycan için de böyle bir talebin gelmesini umduklarını belirtti.

Uraloğlu, 2002’de devraldıkları 10 bin 948 kilometre olan demiryolu uzunluğuna; 2023 yılı itibariyle, 2 bin 251 kilometresi YHT ve Hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre eklediklerini vurgulayarak, “Demir yolumuzu da neredeyse sil baştan elden geçirerek son 22 yılda, 57 milyar dolarlık bir yatırım yaptık.

Yurt dışından gelen misafirlerimiz de Türkiye Yüzyılı ile Ulaşımın Yüzyılıyla bütün ulaşım yapılarında olduğu gibi demiryollarında da bu yüzle ortaya koyduğumuz vizyonla tanışmış oluyor.” Dedi.



"ÜLKEMİZDEKİ DEMİRYOLU UZUNLUĞUNU 29 BİN KİLOMETREYE ULAŞTIRACAĞIZ"



Çin'den çıkan bir trenin Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattıyla Orta Koridor’dan ve Marmaray ile kesintisiz bir şekilde Avrupa'nın her tarafına ve Londra'ya kadar ulaşabileceğini belirten Uraloğlu, “Bu vizyon da Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle ortaya konulmuş olan bir vizyonudur.

Biz bu vizyonla beraber yolumuza devam edeceğiz ve gelişmeye ülkemizi geliştirmeye devam edeceğiz bakın 2053 diyeceğim bazı arkadaşlarımız 30 yıl sonrasını konuşuyorsunuz diyecekler. Evet artık Türkiye Cumhuriyeti 3 yıl 5 yıl değil, 10 yıl 20 yıl 30 yıl 50 yıl sonrasını planlıyor ve biz 2053’e geldiğimizde inşallah ülkemizdeki demiryolu uzunluğunu 29 bin kilometreye ulaştıracağız. Gitmediğimiz lojistik merkez, gitmediğimiz turistik destinasyonu bırakmamış olacağız.” dedi.



YÜKSEK HIZLI TRENLERLE 89 MİLYONDAN FAZLA YOLCU TAŞINDI



Uraloğlu, sadece yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 89 milyondan fazla yolcunun seyahat ettiğini vurgulayarak, “Türkiye nüfusundan daha fazla insan bu hatlarla seyahat ettirdik. Hemen yakınımızda devam eden Ankara–İzmir, bakın 2026’da inşallah ulaşıma açacağız orayı. Yine Çerkezköy Kapıkule Hızlı Tren Hattı, orayı da önümüzdeki senenin sonu bilemediniz 2026’da açacağız.

Yine Kapıkule'den girip de Kalkınma Yolu’ndan Fav Limanı’na bağlanan hattın önemli bir parçası olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep'i inşallah 2026’da hizmete açmış olacağız. Peki bunlar bize yetecek mi? Ankara-İstanbul arasında yeni hatlara ihtiyacımız var.

Orada da 350 kilometre saat hızla giden 80 dakikalık bir seyahat süresinde Ankara İstanbul arasını bağlayan bir demiryolundan bahsediyoruz. Onun da projelerine başladık. Yine Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü demiryoluyla geçecek olan kapasitemizi artıracak olan projeyi, inşallah bu sene ihalesini yaparak hayata geçirmiş olacağız.” dedi.

Bakan Uraloğlu, Turistik Tatvan Treni’nin aynı zamanda doğu ve güneydoğudaki terörün bittiğine dair çok değerli bir emare olduğunu söyleyerek, “Bölgemizi geliştireceğiz, biz batıya ne yapmışsak oralara da onu yaptık esirgemedik. Bu vesileyle öncelikle basın mensuplarımıza, değerli katılımcılarımıza, emeği geçen bütün arkadaşlarıma, demiryolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum.

İnşallah devamını daha büyük katılımlarla daha uzun setlerle yapmayı umuyorum ki bundan da endişe etmiyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyor, sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle, selamlıyorum. Kalın sağlıcakla." dedi.