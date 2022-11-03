Turistler 9 ayda 1 milyar dolarlık hediye aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-eylül döneminde Türkiye'nin turizm geliri yıllık bazda yüzde 67,9 artışla 35 milyar 28 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yılın üç çeyreğinde yaklaşık 20,9 milyar dolar, tamamında ise 30,2 milyar dolarlık turizm geliri elde edilmişti. Böylelikle 9 ayda geçen yılın turizm gelirleri geride bırakılmış oldu.

Yurt dışında ikamet eden vatandaşlar ile yabancıların üç çeyrekteki, paket tur, yeme-içme, konaklama, spor, eğitim ve kültür, tur hizmetleri ve hediyelik eşya kalemlerindeki harcamaları da geçen yıl genelinde harcanan tutarın üzerinde gerçekleşti.

KONAKLAMA İÇİN 3,7 MİLYAR DOLAR HARCAMA



2021'de turistlerin paket tur harcamalarından Türkiye'ye kalan pay 5,2 milyar dolar olurken bu yılın 9 ayında 8,7 milyar dolar olarak hesaplandı.



Turistlerin yeme içme harcamaları da 2021'de 5,2 milyar dolar, bu yılın ocak-eylül döneminde 5,6 milyar dolar oldu.



Konaklama için turistler geçen yıl toplamında 3 milyar dolar harcarken bu yıl eylül itibarıyla 3,7 milyar dolarlık konaklama harcaması yaptı.

GİYECEK VE AYAKKABI HARCAMALARI GEÇEN YILA YAKLAŞTI



YurT dışında ikamet eden vatandaşlar ile yabancıların Türkiye'deki hediyelik eşya harcamaları ise ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82,4 artışla 1 milyar 22 milyon dolar oldu. Bu kalemdeki harcama tutarı, geçen yıl aynı dönemde 560 milyon dolar, yıl genelinde ise 795 milyon dolar düzeyindeydi.



Böylelikle turistlerin 9 aylık hediyelik eşya harcamaları, geçen yıl yapılan toplam harcamayı geride bırakmış oldu.



Turistler, 9 ayda giyecek ve ayakkabılar için 4 milyar 502 milyon lira harcama yaptı. Geçen yıl genelinde bu kalemde turistlerin harcama tutarı 4 milyar 559 milyon dolar düzeyindeydi.