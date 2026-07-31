Turizm gelirleri düşüşe geçti

Türkiye 'nin turizm geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 15 milyar 865 milyon 339 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre turizm geliri, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2,6 azalışla 15 milyar 865 milyon 339 bin dolar olarak kaydedildi.

Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 15 milyar 655 milyon 868 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 209 milyon 471 bin dolar olarak hesaplandı. Turizm gelirinin yüzde 15,6'sı, ülkeyi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan sağlandı.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket turla organize etti. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 10 milyar 933 milyon 868 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 722 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 azalarak 15 milyon 581 bin 14 kişi oldu. Bu ziyaretçilerin yüzde 16,2'sini 2 milyon 527 bin 687 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Söz konusu çeyrekte Türkiye'de geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 113 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcamasının ise 79 dolar olduğu görüldü.

Nisan-haziran döneminde turizm geliri içindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 30,2, yeme içme harcamalarının payı yüzde 21, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı yüzde 12,4, konaklama harcamalarının payı ise yüzde 11,3 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre paket tur harcamaları yüzde 5,5 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 6,1 azalırken, konaklama harcamaları yüzde 11,7 ve yeme içme harcamaları yüzde 5,2 arttı.

Ziyaretçiler, Türkiye'ye yüzde 71,3 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla geldi. İkinci sırada yüzde 16,6 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 6 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkeye yüzde 60,3 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ YÜZDE 7,4 ARTTI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkelere ziyarette bulunan vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 artarak 2 milyar 962 milyon 898 bin dolar oldu. Bunun 2 milyar 88 milyon 862 bin dolarını kişisel, 874 milyon 36 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Aynı dönemde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı, yıllık bazda yüzde 16,5 artarak 3 milyon 434 bin 172 kişiye çıktı, kişi başı ortalama harcama 863 dolar oldu.