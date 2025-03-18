Turizmde bayram hazırlığı: Erken rezervasyona talep yüksek

Turizmde bayram tatilinin yoğun geçmesi bekleniyor.



Ramazan Bayramı'na iki haftadan az bir süre kaldı. Bu yıl, okulların ara tatili de bayrama denk geliyor.



Öğrenciler 31 Mart'ta tatile çıkacak, 4 Nisan'da ders başı yapacak. Bu durum iç pazarda beklentiyi artırdı.



Şu an yüzde 30 olan doluluk oranının yüzde 80'leri bulması bekleniyor.



Bu ay turizm bölgelerinde 10 otelden biri hizmete açık... Gelecek ayın ortasından itibaren bütün tesisler açılacak.



Sektör yetkilileri, yurt dışından tatil talebinin geçen yıla göre yüksek olduğunu belirtiyor. Erken rezervasyonlarda yüzde 10'luk artış olduğuna dikkat çekiliyor.



Yunan adalarına ise depremler nedeniyle talebin düştüğü ve Türkiye'ye ilginin arttığı ifade ediliyor.

