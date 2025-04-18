Turizmde fiyat baskısı: Türkiye pahalı mı kaldı?

Turizmciler fiyat baskısı ile karşı karşıya kaldı. Turizmciler, sektördeki son durumu konuşmak için bir araya geldi.



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) tarafından düzenlenen toplantıda güncel sorunlar konuşuldu.



POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, "Şu anda malesef kur baskısından dolayı pahalı kaldık açıkçası yurtdışından. Kurların artmasıyla birlikte bize bir aksiyon marjı çıkmış olacak." dedi.



Sektör temsilcilerine göre Türkiye turizmde rekabet ettiği ülkelerden pahalı hale geldi. Fiyatlar Mısır ve Tunus gibi ülkelerin oldukça üzerine çıktı. İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi ülkeleri dahi geçti.



Saatçioğlu, "Döviz kurunun yukarı çıkması bizim elimizi güçlendirecek. Ekonomik sıkıntı sadece Türkiye'de yok, küresel bazlı bir sıkıntı olduğundan dolayı her tatile çıkacak müşteri en iyi fiyatta en uygun hizmeti almak istiyor." ifadelerini kullandı.



Turizmde yeni sezonun mayıs ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.

