Turizmde kartlı harcama rekoru

Turizm Databank’ın Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2025’in ilk 10 ayında Türkiye’de banka ve kredi kartlarıyla yapılan turizm harcamaları 2024’e göre yüzde 14,1 artarak 30,7 milyar dolara yaklaştı. 2024’te aynı dönemde bu tutar 26,9 milyar dolar seviyesindeydi. BKM verilerine göre, 2025’in Ocak-Ekim döneminde turizme yönelik en büyük artış konaklama kaleminde görüldü.

OTEL HARCAMALARINDA YÜZDE 22'LİK ARTIŞ

Kredi kartıyla yapılan otel konaklama harcamaları, geçtiğimiz yıla göre yüzde 22 artarak 10,1 milyar dolara yükseldi. Bu artış, seyahat sektöründe iç pazarın hareketliliğini ve konaklama tercihlerinin artan maliyetlere rağmen sürdüğünü ortaya koydu.

UÇAK BİLETİ HARCAMALARINDA DÜŞÜŞ

Aynı dönemde uçak bileti harcamaları ise yüzde 3 düşüşle 7,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu gerilemede bilet fiyatlarındaki artış, tüketici tercihlerinde kaymalar ve alternatif ulaşım yöntemlerine yönelim etkili oldu.

ONLINE TURİZM HİZMETLERİNE TALEP ARTTI

Yerli ve yabancı kredi kartlarıyla yapılan online turizm hizmeti alımları da yüzde 15,6 artarak 15,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu kalem, özellikle dijital platformlar üzerinden yapılan otel, tur, araç kiralama ve uçuş rezervasyonlarını kapsıyor.

Bu veriler, Türkiye’de kartlı ödeme sistemlerinin turizm sektöründeki rolünün giderek arttığını ve dijitalleşmenin tüketici alışkanlıklarını değiştirdiğini gösteriyor.