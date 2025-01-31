Turizmde Orta Vadeli Program hedefi aşıldı

Türkiye'nin turizm gelirleri 2024 yılında 61,1 milyar dolar ile rekor kırdı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, turizm gelirlerinin 2024 yılında 61,1 milyar dolar ile Orta Vadeli Program hedefinin üzerine çıktığını ve tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.



Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Turist sayısında da tahminlerin üzerinde bir artış gerçekleştiğini belirten Yılmaz, geçen yıl 62,2 milyonun üzerinde turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini vurguladı.



Turizmdeki bu güçlü performansın iktisadi faaliyetlerin canlanmasını sağlarken, dengeli ekonomik büyümeye de katkıda bulunduğuna değinen Yılmaz, "Gençler başta olmak üzere çok sayıda insanımıza istihdam imkanı sağlamış ve ülkemize döviz girdisi yoluyla cari açığın iyileşmesinde önemli rol oynamıştır." değerlendirmesinde bulundu.



Bu etkilerin Türkiye'nin enflasyonu düşürme, dengeli ve kapsayıcı büyüme politikalarına güç verdiğini belirten Yılmaz, turizm gelirlerinde 63,6 milyar doların hedeflendiği 2025 yılında da tüm bu olumlu etkilerin devam etmesini beklediklerini kaydetti.