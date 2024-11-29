Turizmde parite endişesi: "Euro 48 TL olmalı"

Haber: Uğurcan Gökçen



Turizmde parite ve Rus turist kaybı endişesi yaşanıyor.



Donald Trump'ın seçimi kazanması sonrası euro/dolar paritesi yüzde 4 geriledi. Parite, 1,03'lere kadar indi. Euro/TL, 36 liranın altını test etti..



Turizmciler eurodaki değer kaybı nedeniyle Avrupa pazarında kayıp yaşanabileceğini söylüyor.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başdanışmanı Hamit Kuk, "TL, döviz kurunun karşısında çok güçlü bu da bizim yurtdışındaki pazarlarımızda satışları olumsuz yönde etkiliyor. Turizm sektörü pahalı hale geldi. Şu anda paritenin 45-48 lira bandında olması gerekiyor. Doların da 43-45 lira bandında olması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

TEK SORUN PARİTE DEĞİL



Turizmcinin tek sorunu parite değil. Amerika Birleşik Devletleri, Gazprombank'a yaptırım kararı almıştı. Bunun Rusya pazarında ciddi kayıplara neden olabileceği belirtiliyor.



Kuk, "UnionPay kart sistemi var, bu Türkiye dahil 7-8 ülkede geçerli bir kart... Rusya'dan gelen ödemelerin ciddi bir kısmı Gazprombank'ın UnionPay sisteminden geliyor." dedi.

REZERVASYONLAR DÜŞÜK SEYREDİYOR



Rusya pazarıyla ilgili erken rezervasyon döneminin başladığını belirten Kuk, rezervasyonların geçen seneye göre oldukça düşük seyrettiğini ifade etti.



Turizmde bu yılın hedefi olan 60 milyar dolara ulaşılacağı düşünülüyor. Gelecek yıl için hedef ise 63,6 milyar dolar olarak belirlendi.