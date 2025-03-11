Turizmde rekor bekleniyor

Döviz kurları geçen yıl enflasyonun çok altında arttı. Türk Lirası reel olarak daha değerli bir hale geldi.



Yabancılar için Türkiye tatili, önceki yıllarda olduğu kadar ucuz olmaktan çıktı.



Buna rağmen Almanya'dan yapılan erken rezervasyonlarda artış yaşandı.



Sektör yetkilileri, Almanya turist sayısının 6 milyondan 7,5 milyona çıkmasını bekliyor



Talep artışı Almanlar ile sınırlı değil, diğer ülkelerden de yoğun bir talep var.



Erken rezervasyonlarda Türkiye genelinde yüzde 15-20 bandında artış olduğunu belirten sektör yetkilileri, Ege Bölgesi'nde bu rakamın yüzde 10'lar olmasının sevindirici olduğunu vurguladı.



Türkiye, bu yıl turizmde 64 milyon turist ve 65 milyar dolar gelir hedefliyor.

Sektör uzmanları, erken rezervasyon seviyelerinin rekora işaret ettiğini ifade ediyor.

