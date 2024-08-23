Turizmde yeni rekor

Temmuz ayı turizm verileri açıklandı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre temmuzda Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 2,6 artışla 7,33 milyon olarak gerçekleşti.



Ocak-temmuz döneminde yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 8,27 artışla 29 milyon kişi oldu.



En çok ziyaretçi gönderen ülke 1,04 milyon kişi ile Almanya oldu. 922 bin 294 kişiyle Rusya ikinci, 660 bin 906 kişiyle İngiltere üçüncü sırada yer aldı.