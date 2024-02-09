Turizmle ilgili yeni düzenlemeler Meclis'e sunulacak

AK Parti turizm sektörüne yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na bugün sunacak.



AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Abdullah Güler'in verdiği bilgilere göre, "Turist rehberliği meslek kanunu ile seyahat acentaları ve seyahat acentaları birliği kanununda değişiklik yapılmasına dair" kanun teklifi yürütme ve yürürlülük dahil 14 maddeden oluşuyor.



TURİST REHBERLİĞİ HİZMETİNDE DEĞİŞİKLİKLİK



Teklif ile meslek kuruluşu tarafından açılan sertifika programlarının ihtiyacı karşılamaması sebebiyle, ülkesel veya bölgesel turist rehberliği eğitim programlarının Turizm Bakanlığı'nın talebiyle ilgili kuruluşlar tarafından düzenlenmesi yönünde değişiklik yapılıyor.



Mesleğe kabul başvurularında, yabancı dil yeterliliğini belirlemeye yönelik sınav ise ÖSYM tarafından yapılacak.



Teklif ile mevcut rehber sayısını artırmak amacıyla Çin başta olmak üzere Uzakdoğu dillerindeki rehber adaylarını teşvik edici düzenleme yapılıyor. Ayrıca üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans düzeyinde mezun ve yabancı dil yeterliliğine sahip olanların turist rehberi olmaları da kolaylaştırılıyor.



ACENTALARLA İLGİLİ DÜZENLEMELER



Teklif ile ayrıca seyahat acentaları ile ilgili de bazı değişiklere gidiliyor.



Buna göre, teklif kapsamında esas amacı tarihî ve turistik yerlerin tanıtılması olmayan faaliyetler sırasında turist rehberi bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldırmaya yönelik değişiklik yapılıyor.



Teklif ile ayrıca seyahat acentalarının müşterilerini bilgi ve onayları dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye göndermeleri karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye herhangi bir menfaat temin etmeleri halinde belgelerinin Bakanlıkça iptal edileceği ve bunların beş yıl süreyle seyahat acentalığı yapamayacağı yönünde de düzenleme yapılıyor.