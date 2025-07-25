Türk askeri teknolojisi Suudi Arabistan görevine hazırlanıyor

FNSS'den yapılan açıklamaya göre, SAMI Başkan Yardımcısı Mohammed Bin Saud Al-Hudaib ve FNSS Üst Yöneticisi Nail Kurt'un imza attığı sözleşme töreni, Suudi Arabistan Krallığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Khaled bin Hussein Al-Biyari ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün himayelerinde ve Suudi Arabistan Krallığı Askeri Sanayiler Genel Otoritesi (GAMI) Başkanı Ahmed bin Abdulaziz AlOhali'nin katılımıyla gerçekleşti.



Anlaşma ile yüksek teknoloji içeren yeni nesil 8x8 zırhlı araçların Suudi Arabistan'nda yerel olarak üretilmesi ve bu yolla ülkenin 2030 Vizyonu'nun desteklenmesi amaçlanıyor.