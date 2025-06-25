Türk denizcilik sektörü dünyaya yelken açıyor

Uluslararası Denizciler Günü kapsamında Ankara Yelken Kulübü’nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, denizciliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda küresel ekonominin can damarı olduğunu söyledi. Uraloğlu, dünya yük taşımacılığının 2024’te yüzde 88 oranında deniz yolları üzerinden gerçekleştiğini vurguladı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’de dış ticaret taşımalarının yüzde 86’sının deniz yoluyla yapıldığını belirterek, 2002’den bu yana limanlarda elleçlenen yük miktarının yüzde 180, konteyner miktarının ise yüzde 443 arttığını kaydetti.



2024 yılında limanlarda 531 milyon 737 bin ton yük, 13,5 milyon TEU konteyner elleçlendi. Mayıs ayında kırılan 1,36 milyon TEU’luk rekor ise tüm zamanların en yüksek aylık değeri olarak kayıtlara geçti.

Bakan Uraloğlu, son günlerde Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelerin deniz yollarının güvenliği açısından hayati önemde olduğunu belirtti. Savaş risklerinin petrol ve LNG fiyatlarını etkilediğini hatırlatan Uraloğlu, tanker sigorta bedellerinin yüzde 300 arttığına dikkat çekti.



DENİZ TİCARET FİLOSUNDA 11. SIRADAYIZ



Türkiye’nin sahip olduğu 2 bin 150’den fazla gemi ve 53 milyon DWT kapasiteli filosuyla dünya sıralamasında 11. sırada yer aldığını vurgulayan Uraloğlu, tersaneler ve yan sanayiyle birlikte sektörde yaklaşık 94 bin kişiye istihdam sağlandığını belirtti.



Uraloğlu, gemi adamları yönetmeliğinde yapılan yeniliklerle eğitim ve yeterlik süreçlerinin kolaylaştırıldığını ve sektörde 141 binden fazla gemi insanının görev yaptığını belirtti. Kadın çalışan sayısının ise 8 bini aştığı açıklandı.



AB'DEN GİBS SİSTEMİNE ÖVGÜ



Türk denizcilerinin yurt dışında da itibar gördüğünü vurgulayan Uraloğlu, Gemi İnsanları Bilgi Sistemi’nin (GİBS) Avrupa Birliği tarafından örnek uygulama ilan edildiğini söyledi. Türk denizcilik belgeleri artık 38 ülkede tanınıyor.



“1 Milyon Amatör Denizci” projesiyle büyük bir başarıya imza atıldığını belirten Uraloğlu, bugüne kadar 1 milyon 46 bin kişinin amatör denizci belgesi aldığını söyledi. Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle uygulamalı eğitim programlarının niteliği artırıldı.





Uraloğlu, Amatör Denizci Bilgi Sistemi’nin (ADBS) eğitimle entegre edildiğini ve belge süreçlerinin dijitalleştirildiğini belirtti. Yeni düzenleme ile belgelerin uluslararası geçerliliği artırılacak. Yönetmelik çalışmasının tamamlanmasının ardından hayata geçirileceği açıklandı.



Türkiye’nin “Mavi Vatan” vizyonuna sahip çıkmak için eğitim, teknoloji ve insan gücüne yatırım yaptıklarını vurgulayan Uraloğlu, “Türk denizciliğine güveniyoruz. Her kademede destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

